Debutta Darboe dall’inizio. Zalewski pronto in panchina

Protagonisti contro lo United il gambiano e il polacco di Tivoli ora vogliono confermarsi

Sembra un film. Con le immagini che comprimono momenti diversi di una carriera. Invece, fa tutto parte di un presente che in pochi giorni trasforma in realtà una trama da favola. Ecco Ebrima Darboe alla vigilia della sua prima gara dall’inizio con la Roma, scrive Nicola Berardino su La Gazzetta dello Sport. Dopo i 67 minuti in campo tra il debutto in A di domenica scorsa contro il Sampdoria e la prova di giovedì sera contro il Manchester United nel ritorno delle semifinali di Europa League. Tra un mese (6 giugno) il centrocampista gambiano compirà 20 anni, ma il suo tempo è tutto racchiuso in queste ore che corrono velocemente in un sogno probabilmente più bello di quanto si potesse immaginare. "Darboe domani sarà titolare", ha annunciato ieri Paulo Fonseca verso la gara col Crotone. Parole chiare, dirette: un’investitura vera e propria da parte di un allenatore che vuol lasciare qualche traccia in più in un domani che non sarà suo. Contro il Crotone, partirà dalla panchina, Nicola Zalewski, il 19enne di Tivoli con origini polacche (gioca nella Polonia Under 20), centrocampista offensivo di qualità. Giovedì ha propiziato l’autogol di Telles che da dato alla Roma il successo contro lo United. Come il suo idolo, Daniele De Rossi, ha esordito con la Roma prima in Europa che in campionato. Oggi Zalewski attende il via anche per la sua avventura in Serie A.