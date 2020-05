Lovren, Mandragora e Kean: Roma, mercato creativo

Per la Roma – bonus esclusi – ci saranno da pagare i 13 milioni per Gianluca Mancini, i 16 per Jordan Veretout e gli 11 per Carles Perez. Non poco, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, ma quanto basta per zavorrare una parte di avvenire. Ciò non toglie che il club giallorosso, soprattutto se la stagione potrà ricominciare, non archivia le ambizioni, anche se si cercheranno strategie intelligenti per muoversi, ognuna diversa dall’altra.

Per la retroguardia, ad esempio, l’obiettivo numero uno è Dejan Lovren, 31 anni il prossimo 5 luglio, centrale del Liverpool, già seguito lo scorso anno. Ha il contratto in scadenza nel 2021. Visti i buoni rapporti che intercorrono tra i vertici delle due società (vedi le operazioni Salah e Alisson) – con 5 milioni potrebbe essere acquistato, anche se Lovren dovrebbe accettare un ingaggio al massimo da 3 milioni a stagione. Vertonghen del Tottenham e Todibo del Barcellona le alternative.

Discorso diverso per il centrocampo. Chiariamolo subito: Fonseca stima molto Cristante, ma se la società decidesse d’inserirlo in uno scambio con la Juve per avere un regista di ruolo come Mandragora, che tornerà dall’Udinese, l’operazione potrebbe essere messa in piedi, anche perché le due società potrebbero mettersi d’accordo per ottenere entrambe utili plusvalenze per il bilancio.

Altra formula ancora, poi, per il reparto avanzato. Grazie all’opera di mediazione portata avanti da Raiola infatti – al lavoro anche per la possibile cessione di Kluivert – si opera intorno al prestito con obbligo di riscatto di Kean dall’Everton. Non impossibile, anche perché la società allenata da Ancelotti è quella più calda sul fronte Under. Non è da sottovalutare, infine, l’amicizia che lega lo stesso attaccante a Zaniolo, cementata in maglia azzurra. L’impressione, in questo senso, è che non potrebbe esserci ambasciatore giallorosso migliore di Zaniolo per la Roma. Ed a pensarci bene, anche questa in fondo può essere una “plusvalenza”.