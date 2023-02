La Real Sociedad cade a Valencia: autogol di Zubeldia

I prossimi avversari della Roma in Europa League perdono in campionato in una gara molto nervosa, con ben sette ammoniti

Inattesa battuta d’arresto in campionato per la Real Sociedad, sconfitta ieri sera dal Valencia per 1-0 al Mestalla contro un avversario in piena crisi, su autorete di Zubeldia al 40′ del primo tempo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Una gara molto nervosa, con ben sette ammoniti: inutili gli attacchi della Real Sociedad, sino alla fine alla vana ricerca del pareggio. I baschi guidati da Alguacil restano comunque provvisoriamente terzi nella Liga a quota 43, con un punto di vantaggio sull’Atletico Madrid.