Inter, Florenzi in pole ma Spalletti lo vuole al Napoli. Spunta l’ostacolo Mou

Si aspetta un rialzo dal Psg per Hakimi: a 70 milioni più bonus si chiude Per il terzino azzurro servono 6-8 milioni, più difficile Emerson Royal

Malgrado il momento, e in attesa di ufficializzare la nuova guida tecnica, Simone Inzaghi sta già lavorando sulla sua Inter, scrive Vincenzo D'Angelo su La Gazzetta dello Sport . La partenza di Hakimi apre una voragine sulla fascia destra non semplice da tappare. La soluzione potrebbe arrivare indirettamente proprio da Parigi. Alessandro Florenzi non verrà riscatto dal Psg (il diritto era fissato a 9 milioni) ma tornerà alla Roma solo di passaggio: troppo alto lo stipendio (3 milioni netti) e troppo comoda la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza. Florenzi è il preferito, viene da un’ottima stagione e il suo arrivo era già stato caldeggiato da Conte: affare da 6-8 milioni. Le piste alternative sono tre. La più complessa - forse la preferita, pure la più dispendiosa - porta a Emerson Royal , che il Barça ha appena riscattato dal Betis; poi c’è Zappacosta , che ha chiuso bene l’anno al Genoa e lascerà nuovamente il Chelsea. E occhio all’ipotesi Marusic, cresciuto tantissimo grazie a Inzaghi alla Lazio e con un contratto in scadenza tra 12 mesi. A sinistra rientrerà Dimarco, ma il sogno resta Emerson Palmieri, altro esubero del Chelsea.

Il rapporto tra Florenzi e Spalletti non si è mai deteriorato, scrive Bruno Majorano su Il Mattino. Prima dell'infortunio del 2016 era un punto fermo della Roma. Oggi potrebbero ritrovarsi a Napoli, anche se nella Capitale c'è l'ostacolo Mourinho. Il portoghese vorrebbe convincere il terzino a rimanere e a sposare il suo progetto per rilanciarsi a Roma, la sua città. Il club giallorosso però non alzerebbe le barricate per blindare l'ex PSG e favorirebbe la cessione "accontentandosi" di circa 9 milioni per il cartellino. Cifra alla portata del Napoli. Non solo Spalletti, anche il rapporto tra Florenzi e Insigne favorirebbe il trasferimento visto che i due si conoscono dai tempi dell'Under 21 e hanno un ottimo rapporto anche fuori dal campo.