Idea Vergine supervisore delle Under giallorosse

Già nella scorsa stagione c’era stato un abboccamento fra la società giallorossa e l’ex dirigente della Fiorentina

A Firenze lo ricordano come il mentore, quando erano ragazzi, di talenti come Chiesa e Bernardeschi, ma anche Babacar, Castrovilli, Sottil e Venuti. Dopo una vita spesa nel club viola, col neo dell’addio di Zaniolo, sembra però che Vincenzo Vergine possa approdare nella Roma come supervisore delle Under 17 e 18 (ma non solo), scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Anche nel settore giovanile della Roma ci sia aria di cambiamenti. Anche se è ancora in attesa del rinnovo di contratto, in scadenza a fine mese, Morgan De Sanctis sarà chiamato ad aiutare ancora più da vicino Tiago Pinto nella gestione del mercato, soprattutto sul fronte dei giovani e degli esuberi. Proprio per questo, nel suo lavoro di supervisione del settore – che comunque conta sempre dell’esperienza di Bruno Conti soprattutto nella scelta dei giovani talenti con un possibile grande futuro – il direttore sportivo abruzzese potrebbe presto contare su Vergine. Si attendono ufficializzazioni.