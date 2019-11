Florenzi, quinta panchina di fila: “Tornerà presto”

Altro giro, altra panchina. È la quinta consecutiva, lui spera che sia anche l’ultima. Nel senso che Florenzi spera di giocare titolare a Parma, domenica prossima, dopo che anche ieri si è seduto in panchina, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

L’ultima gara da titolare del capitano giallorosso risale oramai a Sampdoria-Roma (alto a sinistra), quasi 20 giorni fa. Ieri al suo posto, come terzino destro, c’era Santon. “Una scelta che vuol dire che alla Roma se la giocano tutti, anche chi si pensava fosse ai margini trova un ruolo da protagonista – dice il d.s. Petrachi – Gli equilibri nello spogliatoio possono cambiare, in base agli allenamenti settimanali. Florenzi quanto prima tornerà a fare quello che ha sempre fatto“.

Intanto poco prima del via la polizia tedesca aveva effettuato tre arresti nella tifoseria giallorossa per alcuni disordini precedenti alla partita intorno allo stadio. I tre fermati sono stati trattenuti nelle celle dello stadio, con circa altri 50 tifosi giallorossi a cui non è stato consentito l’accesso allo stadio e sono stati scortati verso la via di ritorno.