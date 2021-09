E oggi per Mourinho altro traguardo storico: 200 gare in Europa

Lo Special One esordì il 28 settembre 2000 con il Benfica. Il bilancio: 112 vittorie, 44 pari e 43 k.o.

Duecento gare nelle coppe europee. Oggi altro traguardo storico per José Mourinho, come riporta La Gazzetta dello Sport, che esordì il 28 settembre 2000 con il Benfica (1-1 nel 1° turno della Coppa Uefa con l’Halmstads). Da allora 151 gare di Champions, 42 di Uefa/Europa League, 3 nella Supercoppa europea e con oggi 4 in Conference League. Il bilancio: 112 vittorie, 44 pari e 43 k.o.. Con il Chelsea il massimo di gare, in tutto sessanta.