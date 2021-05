Dzeko-Micki-Pedro aspettando Mourinho: “E’ la miglior scelta”

La punta bosniaca e i due mattatori: "L’arrivo di José entusiasmante, ma questa vittoria è per Fonseca"

La Roma ormai da settimane parla di rifondazione e rinnovamento, con tanta voglia di far largo ai giovani (che hanno generalmente ingaggi più abbordabili), e a regalare ai tifosi una delle poche gioie di una stagione malinconica, è un terzetto di senatori che non ha la certezza di far parte del futuro targato Mourinho, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Edin Dzeko, il capitano degradato subito dopo la prima stracittadina, è stato il migliore in campo, Mkhitaryan e Pedro hanno griffato la partita con due reti che non saranno dimenticate. I tre attaccanti hanno un secolo in tre (35, 33 e 32 anni), ma stavolta si sono dimostrati all’altezza di quelle che erano le speranze d’inizio stagione. In una parola sola: decisivi. "Mourinho ha già portato tanto come entusiasmo, lo abbiamo visto. Roma è una piazza difficile, non potevano prendere uno migliore" ha detto Dzeko che poi, concede l’onore delle armi a Fonseca. £Ci ha detto che era la sua ultima partita in casa, se potevamo vincere anche per lui. Abbiamo vinto anche per i tifosi e per la società che sta guardando avanti. Può essere la prima pietra per costruire qualcosa? Non pensiamo troppo avanti, né troppo a quello che è successo. Stavolta, dopo la sconfitta dell’andata, volevamo dare tutto per provare a vincerlo. Peccato per i nostri tifosi, li volevamo allo stadio". Sembra quasi un modo per dire a Mou: «Io ci sono». In questo senso, anche il finale di Pedro sembra essere un messaggio al portoghese per dire che può contare su di lui. Chi non avrebbe neppure il bisogno di mandarlo, però, è Mkhitaryan, che chiude una stagione da 14 reti e 13 assist. Nello United, l’armeno e lo “Special One” non si presero; adesso tocca all’attaccante decidere se riprovare o meno. Una cosa è certa: la Roma dei senatori ha ancora molto da dare.