Dan Friedkin entra nel Cda dell’Eca ma cerca un partner e l’ok allo stadio

Il presidente della Roma entra nell’Associazione dei Club Europei, presieduta da Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, numero uno del Psg

Dan Friedkin, il presidente della Roma, è entrato nel “salotto buono” del calcio internazionale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Tutto questo grazie alla sua cooptazione nel cda dell’Eca, l’Associazione dei Club Europei , presieduta da Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, numero uno del Psg. Tutto questo, però, non frena la sua ricerca di un partner. Non è escluso, perciò, che in una delle prossime ricapitalizzazioni i Friedkin possano annunciare un socio. Intanto, comunque, incassano la conferma di Hyundai come “back sponsor” fino al 2022, anche se pare per una cifra inferiore allo scorso anno (circa 2 milioni invece di 3), mentre entro l’estate arriverà anche il main sponsor. Le notizie meno belle, perciò, vengono dal Comune. Ieri, infatti, la commissione Lavori Pubblici-Mobilità, per via di una maggioranza di astenuti, ha rinviato la revoca del Pubblico Interesse per lo stadio a Tor di Valle. Anche nell’ordine del giorno dell’assemblea, convocata per oggi, è scivolata dietro. Motivo? Il rischio causa del proponente Eurnova, che oggi sarà acquistata dal magnate Vitek. Dice a Nsl il consigliere Stefàno: «Penderanno ricorsi per decine se non centinaia di milioni. Serve valutare bene».