Pedro dal 1′. E Zaniolo ha una nuova fiamma

Pedro si candida per un posto in attacco domani alle 18.55 contro il Braga. Nell’andata dei sedicesimi di Europa League lo spagnolo potrebbe scendere in campo dal 1′, come riporta Il Tempo.

L’ultima volta era successo il 19 gennaio, giorno dell’eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia, dove era rimasto in campo per 95′ prima di fermarsi per lesione muscolare. Dopo il rientro con gol all’Udinese, per lui si profila il ritorno da titolare.

L’allenamento di oggi sarà decisivo, ma salvo imprevisti dovrebbe giocare con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Tra i pali ballottaggio Mirante-Pau Lopez, mentre Cristante farà di nuovo il centrale a fianco di Mancini e Ibanez. Novità a centrocampo con Diawara, che non era titolare da dicembre, che dovrebbe prendere il posto di uno tra Villar e Veretout.

Attesa per quanto riguarda Zaniolo: il numero 22 non ha ancora ricominciato a correre sul campo, ma la sua situazione viene valutata quotidianamente. Intanto il classe ’99 continua a cavalcare l’onda del gossip: ieri ha ufficializzato, tramite Instagram, la relazione con l’influencer Chiara Nasti.