Juve-Roma per un posto in semifinale

Chi passa il turno affronterà la vincente tra Fiorentina e Spal in finale

Gara secca di Coppa Italia contro i bianconeri, come riporta Il Tempo. Oggi alle 12 la Roma Primavera di Alberto De Rossi scende in campo a Torino in gara secca contro la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi, che comandano il campionato, vogliono fare risultato: ci passa trova la vincente di Fiorentina-Spal. «Giocheremo contro una squadra forte, da affrontare tutta d’un fiato visto che non c’è una partita di ritorno – dice il mister romanista – dovremo mettere in campo la sfrontatezza che ci ha contraddistinto finora”. De Rossi sottolinea poi come il Dna della sua squadra possa essere un valore aggiunto in gare da dentro o fuori. «Noi abbiamo questo impeto, questo impatto sulla partita - prosegue - perciò non dovremo cambiare molto il nostro approccio». La gara potrebbe essere decisa da un dettaglio. «A questi livelli se perdi un pallone rischi di compromettere la partita o anche la stagione, un discorso che vale ancora di più in prima squadra, dove spero approdino tutti i miei ragazzi».