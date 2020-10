I Friedkin si avvicinano al delisting

Si avvicina la chiusura del periodo di adesione all’Opa lanciata dai Friedkin dopo l’acquisto della Roma. L’obiettivo dei nuovi proprietari texani, che hanno in mano l’86,577% della società, è quello di arrivare al delisting, facendo uscire il titolo dalla Borsa (ieri +3,74% a 0,1444 euro per azione). Al termine fissato per il 6 novembre manca una sola settimana e per il momento sono arrivate 857.543 adesioni (più 65.963), un totale pari all’1,016% delle azioni della società giallorossa.

Intanto la Roma, attraverso la fondazione Roma Cares, continua il proprio impegno volto a contrastare la diffusione del Coronavirus, scrive Il Tempo. Da questa mattina lo staff della onlus giallorossa inizierà a consegnare 10mila mascherine in alcuni istituti scolastici della Capitale. Ad accompagnare la notizia dell’iniziativa il club ha anche pubblicato un video di Zaniolo, che invita tutti ad indossare le mascherine: “Proteggete voi – l’appello del numero 22 – e i vostri cari, restiamo uniti, in sicurezza e forza Roma”.