Tammy il ciclone: conquista tutti e cerca casa

L'inglese si è fatto sentire dai suoi nuovi compagni, sgomitando e dimostrando di essere un giocatore di una qualità superiore rispetto ai valori visti in campo

Tammy Abraham non solo non ha avuto il tempo di scegliere la sua dimora romana, ma non ha neanche potuto fare un allenamento in gruppo, costretto a lavorare a parte perché in quarantena dopo essere tornato da Londra, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. In pratica il numero nove, capace con la sua prima gara piena di qualità e personalità nella vittoria contro i viola, di far dimenticare ai romanisti rapidamente Edin Dzeko, non ha avuto il tempo di ambientarsi che già ha dato la sensazione di essere pienamente integrato nel gioco richiesto da Mourinho. Centravantone d’area, privo di timidezza o timori reverenziali, Tammy si è fatto sentire dai suoi nuovi compagni, sgomitando e dimostrando di essere un giocatore di una qualità superiore rispetto ai valori visti in campo. Intanto Mourinho, sul fronte mercato, avrebbe bisogno di un centrocampista-regista, uno dalle caratteristiche diverse rispetto a Diawara e Villar. Complicato che Tiago Pinto riesca a regalarglielo in questa sessione di mercato, e, in attesa di occasioni al momento non prevedibili, lo Special One si fida del Primavera aggregato, Edoardo Bove, uno di quelli che considera già pronti per restare in prima squadra.