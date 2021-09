Roma e Lazio, chi rischia di più

Le statistiche premiamo i biancocelesti, ma il derby è una gara a sé

L'ordalia si avvicina. Un gran gusto per i neutrali, un'angoscia per chi ci è coinvolto fino al midollo, cioè quasi tutti in città: domenica all'Olimpico, ore 18, finalmente vedremo Sarri contro Mourinho, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero. Prima si deve passare da Roma-Udinese e Torino-Lazio di domani, certo. Ma intanto si possono fare due passi tra le statistiche della serie A dopo i primi quattro turni, per cominciare a intuire dai numeri che derby sarà, o potrebbe essere, tra due squadre divise da soli due punti in classifica (ma la Lazio ha giocato uno scontro diretto in casa del Milan). Anticipiamo che a uno sguardo d'insieme, in un contesto in cui il Napoli guida molti indicatori confermando di essere la squadra più lucida vista fin qui, sembra che la Lazio finora sia più quadrata della Roma, o quella meno lontana dalle idee del suo allenatore: corre di più e meglio, parrebbe anche meno esposta in difesa. Poi domenica, nel cozzo tra le due, tutto potrà accadere. Hanno una caratteristica comune: segnano molto, 11 gol, secondo miglior attacco dietro l'Inter (15), ma incassano troppo. La Roma è la settima difesa con 5 gol subiti, la Lazio è nona, con 6. La produzione offensiva è comunque fluida, di quello Sarri e Mourinho non si possono lamentare: dietro il Napoli, la Roma è seconda per tiri in porta (63, con tre pali) e la Lazio terza (61, zero pali ma 30 tiri nello specchio, dato migliore della A). La Lazio ha mandato in gol 7 giocatori, la Roma 6, e nessun attaccante ha toccato più palloni in area avversaria di Immobile (33) e Abraham (24). Entrambe non amano alzare il pallone: sono ottave per cross tentati. Le analogie finiscono qui. Il dato sulle parate preoccupa Mourinho: Rui Patricio ne ha compiute 16, più di tutti davanti ai portieri di Salernitana, Spezia e Venezia, addirittura nei primi 5 campionati d'Europa solo i portieri di Leeds e Bochum sono intervenuti di più. Segno di difesa esposta a troppi refoli. Corrono anche in maniera diversissima: la Roma è solo undicesima per chilometri percorsi (104,835), la Lazio è prima (111,033), anche se il Napoli primo della classe corre meno di tutti (perché è cortissimo e compatto), però insieme alla Salernitana ultima in classifica con zero punti. Ma altri due indicatori ci dicono che la Lazio vanta finora un'organizzazione forse più solida e tecnicamente più valida, e in controluce potrebbero essere questi gli elementi rivelatori: i sarriani hanno il secondo possesso palla della A (60.9%) dopo il Napoli e il primo assoluto nei tocchi nella metà campo avversaria, mentre la Roma è sesta (54.7%); anche nella precisione dei passaggi (88.1%) la Lazio è seconda al Napoli, mentre la Roma è nona (83,4%), troppo poco per emergere tecnicamente e imporsi in campo. I romanisti vanno troppo spesso in fuorigioco (11 volte, terzi in A) mentre la Lazio in questa classifica è felice ultima, con soli 4 offside. Sarà la prima partita a scacchi tra Sarri e Mourinho. Magari meditano mosse a sorpresa. A oggi, la Lazio sembra più vicina a un'idea di rotondità, ma la Roma, se riesce, sa essere un aspide.