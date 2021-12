Roma spuntata, Mou a caccia dell’antidoto

Abraham e Zaniolo devono infrangere un tabù: l'inglese vuole segnare a una big, Nicolò vuole il primo gol in campionato

Dentro o fuori: per la Roma a Bergamo non c'è una terza via. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, la zona Champions è già lontana 8 punti, ma sul piatto c'è un'occasione: rientrare in gioco o rassegnarsi a una stagione anonima. Per i tre punti servono i gol di Abraham e Zaniolo. Il reparto offensivo della Roma necessita di un'inversione di tendenza immediata: quella giallorossa è la seconda squadra in A per tiri in porta, ma solo il 10° reparto del torneo per gol segnati, con la media di 1,5 gol segnati a partita.