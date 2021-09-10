VIDEO - Pinto: "Senza Abraham non sarei potuto tornare a Roma..."

Torna il campionato, anzi sembra quasi che inizi per davvero adesso, dopo un'infinita estate calda azzurra e olimpica, dopo le prime due giornate d'agosto che hanno sempre quel nonsoché di balneare e preliminare, e finalmente è finito il mercato che sposta molto negli equilibri nervosi e poco in quelli tecnici. Vedremo quattro delle sette sorelle l'una contro l'altra armate, con l'ennesimo incrocio al cianuro traaspettano con un fremito il primo gol di Tammyall'Olimpico, la reazione non dovrebbe essere affatto silenziosa. Sarà una giornata alterata proprio dalla pausa delle nazionali, più faticosa e transoceanica che mai.Per gli europei e soprattutto per i latinos, che hanno giocato fino a poche ore fa le gare di qualificazioni mondialinella noche sudamericana, e in 22 torneranno intra stasera e domani. Da noi - sottolinea Andrea Sorrentino su 'Il Messaggero' - partite senz'altro falsate, daa quella diLaè già sull'orlo di un discreto baratro, perché se perdesse rischierebbe di andare già a -8 dalle prime, eppure avrà mezza squadra fuori. Nellapenserà poco al suo record perché avrà unfiaccato dai viaggi pere gli azzurricon i muscoli rigati (anche se dati in ripresa), deve industriarsi per mettere intorno ad Abraham una rampa di lancio adeguata, escalpita; il tutto contro unche l'altra sera ha allineato in nazionale i suoi tre gioielli, tutti insieme in campoBentornato al campionato, ci era mancato.