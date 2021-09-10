Mourinho - alle prese con gli acciaccati - dovrà costruire una rampa di lancio adatta per Abraham, a caccia del primo gol all'Olimpico, contro il Sassuolo dei ragazzini azzurri
VIDEO - Pinto: "Senza Abraham non sarei potuto tornare a Roma..."
Torna il campionato, anzi sembra quasi che inizi per davvero adesso, dopo un'infinita estate calda azzurra e olimpica, dopo le prime due giornate d'agosto che hanno sempre quel nonsoché di balneare e preliminare, e finalmente è finito il mercato che sposta molto negli equilibri nervosi e poco in quelli tecnici. Vedremo quattro delle sette sorelle l'una contro l'altra armate, con l'ennesimo incrocio al cianuro tra Napoli e Juventus, e Milan-Lazio. A Roma aspettano con un fremito il primo gol di Tammy Abraham all'Olimpico, la reazione non dovrebbe essere affatto silenziosa. Sarà una giornata alterata proprio dalla pausa delle nazionali, più faticosa e transoceanica che mai.
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