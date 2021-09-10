Mourinho - alle prese con gli acciaccati - dovrà costruire una rampa di lancio adatta per Abraham, a caccia del primo gol all'Olimpico, contro il Sassuolo dei ragazzini azzurri

Redazione
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VIDEO - Pinto: "Senza Abraham non sarei potuto tornare a Roma..."


Torna il campionato, anzi sembra quasi che inizi per davvero adesso, dopo un'infinita estate calda azzurra e olimpica, dopo le prime due giornate d'agosto che hanno sempre quel nonsoché di balneare e preliminare, e finalmente è finito il mercato che sposta molto negli equilibri nervosi e poco in quelli tecnici. Vedremo quattro delle sette sorelle l'una contro l'altra armate, con l'ennesimo incrocio al cianuro tra Napoli e Juventus, e Milan-Lazio. A Roma aspettano con un fremito il primo gol di Tammy Abraham all'Olimpico, la reazione non dovrebbe essere affatto silenziosa. Sarà una giornata alterata proprio dalla pausa delle nazionali, più faticosa e transoceanica che mai.
mourinho US Salernitana v AS Roma - Serie A Per gli europei e soprattutto per i latinos, che hanno giocato fino a poche ore fa le gare di qualificazioni mondiali Conmebol nella noche sudamericana, e in 22 torneranno in Italia tra stasera e domani. Da noi - sottolinea Andrea Sorrentino su 'Il Messaggero' - partite senz'altro falsate, da Atalanta-Fiorentina a quella di Napoli. La Juventus è già sull'orlo di un discreto baratro, perché se perdesse rischierebbe di andare già a -8 dalle prime, eppure avrà mezza squadra fuori. Nella Roma Mourinho penserà poco al suo record perché avrà un Viña fiaccato dai viaggi per l'Uruguay e gli azzurri Pellegrini e Zaniolo con i muscoli rigati (anche se dati in ripresa), deve industriarsi per mettere intorno ad Abraham una rampa di lancio adeguata, e Shomurodov scalpita; il tutto contro un Sassuolo che l'altra sera ha allineato in nazionale i suoi tre gioielli, tutti insieme in campo Berardi, Raspadori e Scamacca. Bentornato al campionato, ci era mancato.

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