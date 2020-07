Fonseca, una boccata d’ossigeno: “Ma dovevamo chiuderla prima”

La Roma respira. E Fonseca ringrazia l’arbitro Fabbri, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Per una squadra che contro il Parma merita di vincere per le occasioni create e per il gioco profuso, nell’economia della partita non può non pesare il grave errore del direttore di gara che nel finale, nonostante venga richiamato a visionare l’episodio al Var, non sanziona un evidente tocco con il braccio di Mancini.

Per Fonseca il bicchiere è mezzo pieno: “Era importante vincere ma anche vincere bene. I ragazzi hanno reagito al momento di difficoltà. Sono soddisfatto della vittoria ma non del risultato. Potevamo segnare facilmente 3-4 gol, non dobbiamo soffrire così anche se non abbiamo concesso al Parma occasioni per segnare. Ripeto, abbiamo creato molto, dopo esser passati in svantaggio la squadra ha risposto bene“.

A tal proposito, questa volta la Roma è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale. All’Olimpico è già accaduto 9 volte di dover affrontare una partenza in salita: 3 le vittorie, 1 pareggio e 5 le sconfitte. In assoluto in campionato la Roma si è trovata 15 volte in svantaggio: 4 successi, 1 pareggio e 10 ko. Curiosità vuole che nelle cinque gare post-sosta, i giallorossi siano andati sempre sotto nel punteggio (Sampdoria, Milan, Udinese, Napoli e Parma).

Fonseca torna sulla decisione di far giocare Cristante in difesa: “Credo che quando giochiamo a tre, Bryan può fare il centrale con sicurezza. Poi è chiaro per tutti che lui non è un marcatore ma ha qualità nell’inizio dell’azione. È molto importante uscire come abbiamo fatto. Sono soddisfatto. Ora sono più tranquillo perché la squadra ha capito che può cambiare il futuro e il presente“.