Signori, la Roma. Bella, tosta, di carattere, a immagine e somiglianza di José Mourinho, che pian piano sta plasmando come vuole lui, regalandole un briciolo della sua mentalità special. C'è voluto un po' di tempo, ma finalmente è arrivata la prestazione da grande. Contro una grande. Mou ci scherza su: "Ora non dite più che non le battiamo". La partita contro i nerazzurri - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - fa capire che questa squadra se vuole e se ci sta con la testa giusta, può competere con tutti. E forse qui, a Bergamo, è nata davvero una Roma mourinhana: tosta in difesa, micidiale sotto porta. Mourinho ha dato una lezione al suo collega Gasperini, che dovrà congelare il sogno scudetto. Oggi sappiamo che la Roma sa essere una squadra vera. Eppure non presenta ancora la migliore versione di sé, viste le assenze. Ma sono proprio queste che hanno dato una scossa al gruppo e a Mou stesso, che è tornato sui suoi passi e ha modificato un'orchestra che non poteva andare avanti.

Mancava equilibrio e qui a Bergamo l'ha trovato; si perdeva alla minima flessione, davanti al più banale incidente, stavolta non è successo, ha saputo reagire. Hanno brillato tutti, dal primo all'ultimo. Da Rui Patricio al ritrovato Zaniolo, che torna a firmare in A dopo 515 giorni. Nicolò fa anche segnare, è tornato a sorridere e, come succedeva a Totti, si è vestito del santo romanismo, beccandosi fischi e insulti in qualsiasi stadio di serie A, non ultimo il Gewiss Stadium. È anche la giornata di Abraham che ne ha fatti due, aprendo e chiudendo il conto. Incredibile Veretout, solida la difesa, con uno Smalling dominante. Dopo l'autogol di Cristante si sono notati i passi in avanti della Roma sotto l'aspetto caratteriale. Le difficoltà ci sono state, i giallorossi sono stati spesso schiacciati ma non hanno mollato un pallone. Tre punti e una squadra nuova.