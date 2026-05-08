Assist e gol, il centrocampo alza il tiro. Reparto al gran completo per la volata

Meglio tardi che mai. Gasperini per il finale di stagione si gode tutti i centrocampisti, che sono in gran spolvero. Nelle ultime due vittorie con Bologna e Fiorentina ci hanno messo lo zampino El Aynaoui (gol e assist), Pisilli (gol) e Koné (assist). E rimasto a secco Cristante che però - nonostante finisca ciclicamente nell'occhio del ciclone - è sempre al suo posto. In campionato ha saltato una sola gara per squalifica e se giocherà le ultime tre raggiungerà Masetti al decimo posto dei giocatori con più presenze nella storia della Roma (364). L'exploit più grande lo ha avuto Pisilli che da gennaio ha cambiato marcia. Durante il mercato invernale - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - poteva finire al Genoa e senza la partenza di El Ay-naoui per la Coppa d'Africa ora si ritroverebbe alla corte di De Rossi. Cederlo entro il 30 giugno significherebbe plusvalenza piena. Domenica tornerà El Aynaoui. Dopo quaranta giorni di stop è tornato anche Koné. Manu è tra i giocatori in vetrina e non è un mistero che può essere un altro sacrificato eccellente per rispettare i paletti del FFP. L'Inter è pronta ad un nuovo assalto e su di lui ci sono anche Newcastle e PSG.