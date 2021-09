Mezza Roma è in giro per il mondo

Mourinho avrà la rosa dimezzata ancora per una settimana e all’orizzonte c’è la sfida al Sassuolo

Quattordici i convocati dalle rispettive Nazionali di cui 8 sono titolari, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.Mourinho avrà la rosa dimezzata ancora per una settimana e all’orizzonte c’è la sfida al Sassuolo. Lo Special One guarderà, oltre le prestazioni, anche le condizioni fisiche dei suoi. Le Nazionali, infatti, storicamente hanno restituito alla Roma degli acciaccati creando più di qualche problema. La situazione da monitorare è quella di Vina che macinerà la bellezza di 28mila chilometri e quasi sicuramente non ci sarà al rientro in Serie A. Viaggi lungi anche per Mkhitaryan che ne avrà per 7.400 chilometri. Meno gravosi gli spostamenti per gli italiani che avranno soltanto una trasferta a Basilea così come la Francia di Veretout che si dovrà spostare a Kiev. A complicare il tutto la questione legata al Covid: per il momento i club di Serie A sono in attesa che il governo istituisca un “corridoio” che eviti la quarantena. Se non dovesse accadere la legge prevederebbe dai 5 ai 10 giorni di isolamento fiduciario se si è transitati nei Paesi in zona rossa.