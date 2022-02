Roma, l’unica certezza sono i tifosi: stadio sold out con il Verona

I risultati altalenanti non hanno scalfito la voglia di andare allo stadio

L’unica certezza, in tempi con ben poche soddisfazioni, è la fedeltà dei tifosi della Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. I risultati altalenanti non hanno scalfito la voglia di andare allo stadio: in questo senso l’effetto-Mourinho ha colto in pieno il bersaglio. L’Olimpico sarà sold out anche per l’anticipo di sabato, alle 18, contro l’Hellas Verona. Ieri sono stati staccati gli ultimi biglietti per arrivare al tetto massimo dei 34.000 spettatori (di cui 21.000 abbonati) concessi dalle norme anti-Covid. Nel girone d’andata la tifoseria giallorossa ha garantito un’affluenza media pari a 40.869 spettatori (la percentuale della capienza consentita è cambiata da partita a partita). Ne ha avuti di più soltanto il Milan (42.033). Considerando però la capienza al 75% – quella che dovrebbe ritornare negli stadi a fine mese, nel caso della Roma per la partita contro l’Atalanta – i giallorossi vantano la miglior media spettatori della Serie A: 48.527 (dati calcioefinanza.it).