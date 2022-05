Ultrà Leicester, Centro blindato: tifosi inglesi scortati fuori dai pub

Allerta massima a Roma per l'arrivo di 3400 sostenitori delle Foxes. Ieri l'ordinanza per evitare contatti con gli ultrà romanisti

Redazione

Alcuni sono già arrivati ieri pomeriggio, altri lo faranno oggi. E stasera a centinaia saranno nei pub del centro, fra Colosseo, Santa Maria Maggiore e Campo de’ Fiori. Le nutrite avanguardie della tifoseria del Leicester City in trasferta a Roma per la semifinale di Conference League di domani sera allo Stadio Olimpico, inizia sul Corriere della Sera Rinaldo Frignani. L’allarme è alto, come del resto era successo una settimana fa in Inghilterra: finora sono stati venduti ai tifosi inglesi 3.400 dei 3.500 biglietti a loro disposizione. Saranno tutti presenti allo stadio, settore Distinti Nord lato Monte Mario, a distanza dai romanisti.

Ma se all’Olimpico è difficile che possa accadere qualcosa, preoccupa invece lo scenario di questa sera e domani pomeriggio, prima del match. Il questore Mario Della Cioppa sta mettendo a punto il piano anti-violenza, con i contatti fra agenti della Digos e i colleghi della controparte britannici, gli spotter, e nella giornata di ieri ha già emanato un’ordinanza preventiva con una serie di disposizioni per prevenire contatti con gruppi di ultrà romanisti in giro per il centro.

Come è già successo molte volte in passato, non si può escludere che gang di teppisti si mettano a caccia di ultrà del Leicester proprio nelle zone della movida. Non bisogna andare molto indietro nel tempo: a metà marzo alcuni tifosi del Vitesse, in trasferta a Roma, sono stati assaliti e sono stati costretti a barricarsi in un pub vicino a via Cavour dopo essere stati circondati da alcuni giovani romanisti che hanno lanciato contro di loro tavoli, sedie e bottiglie.

Per questo motivo già da questa sera intere zone del centro, come Trastevere e Testaccio, saranno presidiati dalle forze dell’ordine, come i locali notturni solitamente frequentati da ultrà britannici a Roma. Per questa mattina poi è in programma una riunione del tavolo tecnico della Questura per definire le misure di sicurezza, come anche le scorte per i tifosi del Leicester, compresi quelli della Baby Squad, il gruppo principale del tifo azzurro, già coinvolto in passato anche in scontri con gli esponenti di clan rivali.

Vista la posta in palio, sia per la Roma sia per gli inglesi – che nel 2016 hanno vinto la Premier League guidati dall’ex tecnico giallorosso Claudio Ranieri – anche l’ordine pubblico sarà quello delle grandi occasioni, visto che scenderanno in campo oltre mille uomini fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, fin da stasera. Da domani mattina invece bonifiche in tutta l’area dello stadio Olimpico e come anche del Foro Italico e in serata non si esclude la chiusura a tempo del lungotevere e di ponte Duca d’Aosta. Tifosi ospiti scortati su bus navetta da Villa Borghese.