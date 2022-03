‘RADIO PENSIERI’, MATTIOLI: “Zaniolo dovrà fare un esame di coscienza tecnica”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zaniolo va un po’ per conto suo ma mi auguro sia solo questione di tempo, è fuori dal gioco. Le caratteristiche le ha, ma lui ci deve mettere un po’ più del suo. La storia di Veretout è in controtendenza con la professionalità che dovrebbe avere un calciatore. Se esci così allo scoperto, devi avere anche delle carte in mano da giocarti. L’anno scorso ha fatto la differenza, insieme a Mkhitaryan tenevano in piedi la Roma. Non capisco cosa sia successo quest’anno, tra l’altro con un allenatore che all’inizio lo faceva giocare sempre. La Samp è una squadra che ancora deve fare dei punti e quindi ti può sorprendere. In questo momento della stagione non bisogna guardare il nome dell’avversario ma gli obiettivi che ha. Con il Bodo invece la Roma ha tutto da perdere".