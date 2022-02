Nessuno tocchi Nicolò

Le parole di Pinto hanno creato caos intorno al numero 22 della Roma

Zaniolo non ha mai fatto pressioni per partire, come scrive Francesco Balzani su Leggo. È bastata una frase, anzi poche parole: "Nessuno può garantire la permanenza di Zaniolo". Tornando indietro probabilmente Tiago Pinto risponderebbe in modo diverso. Perché quella frase, a poche ore da Sanremo, ha scatenato un putiferio smorzato solo dai sorrisi di Nicolò e Mourinho ieri a Trigoria durante l'allenamento. Tutto questo mentre radio e social ribollivano di commenti, insulti (anche ai media), critiche e speranze. "Zaniolo non si tocca", il messaggio più inflazionato. Anche perché la prima pretendente in caso di cessione si chiama Juventus pronta ad approfittare -come nel caso Vlahovic - di un rinnovo che potrebbe non esserci. Il numero 22 non ha mai fatto pressioni per partire, e mai le farà. Ma ovviamente pretende qualcosa in più (4 milioni a stagione). Lo impone la legge del mercato. E la stessa Roma ad oggi non considera una sua cessione mentre ritiene già sul mercato altri titolari (vedi Veretout o Ibanez). La legge del bilancio, però, è sacra anche da queste parti e di fronte a una maxi-offerta (per dirla alla Pinto) nessuno può garantire nulla. Quantificarla è difficile: diciamo che dai 50 milioni in su i dubbi aumenterebbero.