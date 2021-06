Totti vota Mou: “Roma, hai preso il più forte”

L'ex capitano: "Sarebbe stato bello essere stato allenato da lui quando ero giovane"

Una dichiarazione d'amore seguita da una frase da cuore infranto: "Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo nella Roma. Se spero in una chiamata? No, il mio telefono è spento".

Una battuta, amara. In realtà tra Totti e i Friedkin c'è un rapporto di stima, ma al momento non ci sono i presupposti per riportare Francesco a Trigoria. Qualche ora dopo ecco il post di Mourinho: "Grazie delle tue parole Francesco, peccato essere arrivato con 4 anni di ritardo. Allenarti sarebbe stato un piacere". A chiudere il messaggio, l'hashtag #uncapitano. Migliaia i like e i commenti per un mago della comunicazione come Mou. Chissà che questo scambio d'amore a distanza non possa convincere i Friedkin.