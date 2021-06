Sergio Ramos apre a Mou: “Ci penso”

Il fenomeno spagnolo, svincolato dal Real, è attratto dalle agevolazioni fiscali italiane che prevedono per gli atleti una esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi

“Ci penso”. Sergio Ramos non ha detto no a Mourinho, scrive Francesco Balzani su Leggo. E già questa è una notizia. Il fenomeno spagnolo, svincolato dal Real, è attratto dalle agevolazioni fiscali italiane che prevedono per gli atleti una esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi.

In uscita: Nzonzi è vicino al Benfica; sirene di Granada e Lille per Pau Lopez. Mourinho, infine, è atteso nella capitale il 30 giugno e da qualche ora si trova in Portogallo per evitare la quarantena per chi arriva dal Regno Unito.