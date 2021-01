‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Resettare tutto, c’è ancora tempo per raggiungere l’obiettivo. Io continuerei con Fonseca”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin parlano poco all’esterno, ma molto dentro Trigoria. Mi raccontano che Fonseca sia uno bravo a preparare le partite, ma pecca un po’ con gli esclusi, non li coccola e poi si adagia troppo quando le cose vanno bene invece di insistere a tenere alta la tensione del gruppo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ andato tutto in malora, ora bisogna resettare tutto e ripartire. C’è ancora il tempo per raggiungere l’obiettivo, ma vanno valutati bene i giocatori per non ripetere gli errori. In due partite hai perso le certezze che avevi avuto nelle venti precedenti. Fonseca deve fare la voce grossa con il gruppo, se ha ancora il peso giusto nei confronti della squadra. Io continuerei ancora con Fonseca, ma gli va dato un ruolo importante in questo momento, e si devono chiarire alcuni aspetti del gruppo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La sconfitta ci può stare, gli errori dei sei cambi no. Una società di Serie A non può fare un errore simile. E’ un momento in cui alla Roma va tutto storto, ci sono state tante occasioni da gol facili eppure non hanno segnato. Non serve fonseca per battere lo Spezia, i giocatori non ci stavano con la testa. I primi venti minuti da incubo. Fonseca non merita l’esonero, perché in classifica ha fatto 34 punti e per questa Roma non sono pochi e sta ancora in Europa League. Ora la squadra si deve riunire da sola nello spogliatoio e deve dare la scossa, magari anche facendo volare qualche schiaffo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’errore dei cambi non è ammesso, un dirigente accompagnatore della squadra deve fare solo quello, studiare il regolamento. Inammissibile. Questo è esattamente il momento del presidente, che deve prendere la parola e sgridare i giocatori per cercare la reazione e ricordare loro quali sono i doveri. Ci vuole un fronte comune allenatore-società”