Mourinho contro la bestia nera Spezia

La bestia nera e un vecchio amico. Mourinho stasera affronta lo Spezia che negli ultimi anni ha riservato figuracce alla Roma ed è costata la panchina a Garcia e Fonseca, scrive Francesco Balzani su Leggo. Su quella ligure c'è Thiago Motta con il quale Mou vinse il Triplete. "Ma l'ho conosciuto quando giocava nelle giovanili del Barça che spesso allenavo nei primi anni. Molti miei ex giocatori sono diventati allenatori, li seguo tutti, sorride il portoghese in versione relax". Anche quando si parla di mercato: "Sin dall'inizio ho capito le difficoltà di quello estivo, se a gennaio sarà possibile fare qualcosa è quello che tutti noi vogliamo ma qualcosa non è un investimento pazzesco". Sarà un mercato per dare più equilibrio perché ovviamente per questa seconda parte di stagione è ancora più importante. Servono anche i giusti atteggiamenti, quelli non visti nel secondo tempo col Cska: "Ho visto atteggiamenti naif. Qui la Primavera è un campionato di livello molto basso che non ti prepara per giocare in prima squadra. Non posso avere in panchina Vidal o Lautaro, questa è una realtà diversa e mi fa piacere lavorare con loro e farli crescere. Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento". Tornando alla gara di stasera formazione quasi obbligata con l'unico dubbio davanti dove a contendersi il ruolo di spalla di Abraham sono Mayoral (favorito), Shomurodov e Felix.