Allarme Zaniolo: partenza in salita e spegne i social

Forse, però, nemmeno Zaniolo si aspettava un inizio stagione così duro tra Roma e Nazionale. Il talento giallorosso nel ko contro il Verona ha giocato la sua partita più brutta da quando è nella capitale, ma nel complesso è l'unico giocatore del reparto offensivo a non aver mai nemmeno provato il gol in campionato. E sui social sono arrivate le prime critiche. Non sul suo profilo ufficiale, però, visto che Nicolò ha deciso di oscurare Instagram da qualche giorno proprio per evitare di accusare il colpo e per trovare maggiore concentrazione. Era già successo qualche mese fa quando si parlava più delle sue storie sentimentale che del recupero fisico.