Testaccio, privati in campo: padel, calcetto e arrampicate nel piano di Baldissoni&soci

L’ex direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, con la sua Mbadvisory srl, insieme a Francesco Giampaoli, Giovanni Mangione, Massimo Carminati e Rodolfo Errore, sono i soci che si sono uniti nella Ludus Magnus con l’obiettivo di prendere Campo Testaccio e farne un nuovo centro sportivo. Come scrive Lorenzo D’Albergo su La Repubblica, in un progetto presentato mercoledì in Campidoglio, ci sono campi da padel, una piscina e una parete per le arrampicate. Spazi da affittare a ore. Il calcio sembra non essere presente nel progetto, specialmente quello ad undici. La ferma resistenza degli sfasciacarrozze e dei capannoni di via Caio Cestio è resistita a ogni tentativo di sfratto o esproprio, impedendo la realizzazione di un campo regolamentare con le tribune. Senza pubblico pagante l’investimento non è sostenibile.