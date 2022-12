La carbonara, le bistecche e il padel: “La mia città è Roma, altro che Milano”

Le centrifughe 'rigorosamente senza fragole' al bar Gran Caffè Parioli, l’entrecôte al sangue all’Hosteria da Pietro. E poi il padel tra amici ed ex giocatori al Futbolclub. Da calciatore - racconta 'La Repubblica' - ha lasciato Roma nel 2004, ma Sinisa Mihajlovicnon l’ha mai lasciata davvero questa città. "Non compro casa a Bologna, la mia è a Roma", ripeteva. Dall’attico di Collina Fleming poteva osservare tutta Roma. Le giornate romane di Mihajlovic cominciavano al Gran Caffè Parioli, il bar dell’amico di famiglia Alessio:"Non mangiava mai cornetti o ciambelle - racconta - stava sempre attento all’alimentazione, era un sergente davvero. I fan lo riconoscevano sempre, lui era molto gentile ed educato quando lo fermavano, nonostante non fosse di carattere molto espansivo, al contrario della moglie Arianna".