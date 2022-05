Roma, quasi persa la battaglia per l’anticipo contro il Torino

De Servio: “L’anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea

Serviva un punto, a Firenze, anche per preparare al meglio la finale di Conference. Il punto non è arrivato e i programmi di Mourinho per Tirana (mercoledì 25 maggio) si sono complicati, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Lo Special One aveva chiesto l’anticipo dell’ultima giornata, in trasferta contro il Torino, a venerdì 20 ma il via libera dalla Lega Calcio pare quasi impossibile.