Mourinho: “Genoa tosto. Zaniolo resterà qui almeno sino al 2022”

Il tecnico: "Abbiamo studiato la loro partita contro l'Udinese, loro non vogliono far giocare gli avversari"

"Col Genoa dobbiamo vincere. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che torno all'Olimpico e sarebbe importante centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. La Coppa Italia? Non abbiamo perso nemmeno un minuto a parlare dell'Inter, siamo concentrati solo sul Genova. Poi ci saranno due giorni per preparare quella partita. Contro il Genoa sarà difficile, hanno cambiato allenatore e molti calciatori della rosa. Abbiamo studiato la loro partita contro l'Udinese, hanno fatto un numero altissimo di falli, questo ci dice che non vogliono far giocare gli avversari". Tra i giallorossi, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ci sarà Zaniolo che in settimana è stato al centro delle polemiche per le frasi di Tiago Pinto: "Nicolò rimarrà fino al 2024. Le parole di Pinto sono normali per un direttore onesto, diretto, che non nasconde e non vende fumo. E' stata una frase isolata dal contesto, ci vuole più maturità da parte di tutti" ha detto Mourinho in conferenza stampa.