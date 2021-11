‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Roma ha speso ‘solo’ 90 milioni”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo 92,7): "Per qualcuno la Roma è una squadra che deve essere guidata da eroi che diventano più importanti della Roma stessa. Per me deve essere una squadra con una società che abbia un progetto, che costruisca qualcosa di serio e duraturo negli anni. Maresca, a quanto raccontano, siccome il suo problema è questo carattere insopportabile, sembra abbia ingaggiato un ‘mental coach’ per modificare alcuni suoi atteggiamenti, sapendo che a volte può essere irritante."