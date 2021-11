Volo d’angelo al sesto per evitare sorprese che rischiano di ripresentarsi in fondo al sacco cinque minuti dopo. Anche in questo caso è attento. Il portoghese è lucido come un ingegnere spaziale. Poi chiede un ombrello per ripararsi dalla pioggia e dalla noia. È Onnipresente, e fin qui ha solo tremato in un paio di big match.