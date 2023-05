Olimpus Roma, vittoria e secondo posto: col Monastir finisce 5-2

I Blues vincono a Sestu e superano la Feldi a una giornata dalla fine della regular season

L'Olimpus Roma, già in forma playoff, stravince in Sardegna contro il 360GG Monastir con un netto 5-2. Nonostante l'assenza del capocannoniere Marcelinho e l'espulsione (nel secondo tempo) di Cutrignelli, gli uomini di D'Orto dominano la squadra di Podda ed escono dal PalaDante di Sestu con 3 punti che valgono il secondo posto in classifica. Superata la Feldi, sconfitta dall'Italservice Pesaro.

Apre le marcature Sacon, con un gran tiro all'incrocio, seguito a stretto giro da Cutrignelli che conclude una bella azione in diagonale. Ducci chiude la porta in due occasioni e il primo tempo termina 2-0 per l'Olimpus. La ripresa comincia col gol immediato di Dimas. Poi l'espulsione di Cutrignelli mette in difficoltà i Blues, che in inferiorità numerica subiscono la rete di Moura. Quando finisce il periodo di penalità e l'Olimpus torna in parità numerica, Dimas segna ancora e chiude definitivamente il match. Dani Martin accorcia ancora e Cutrupi segna allo scadere il gol del 5-2 finale.

Sabato 6 maggio è programma alle 18 l'ultima giornata di regular season in contemporanea. L'Olimpus sfida la Came Dosson al PalaOlgiata e spera di vincere per chiudere al secondo posto.

360GG MONASTIR-OLIMPUS ROMA 2-5 (0-2 p.t.)

360GG MONASTIR: Timm, Jesùs Murga, Moura, Cianchi, Dani Martin, Arzu, Etzi, Mattana, Dani Chino, Araça, Rosas, Cara. All. Podda

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Di Eugenio, Joselito, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Isgrò, Rafinha, Bolognini, Sacon, Cerulli. All. D'Orto

MARCATORI: 4'57'' p.t. Sacon (O), 8'01'' Cutrignelli (O), 0'22'' s.t. Dimas (O), 5'31'' Moura (360), 8'11'' Dimas (O), 9'33'' Dani Martin (360), 19'49'' Cutrupi (O)

AMMONITI: Cutrignelli (O), Jesùs Murga (360), Dani Martin (360)

ESPULSI: al 4'21'' del s.t. Cutrignelli (O) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Andrea Colombo (Modena), Fabio Rocco De Pasquale (Marsala) CRONO: Michele Desogus (Cagliari)