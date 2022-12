Olimpus Roma, tris da sogno all’Italservice: i Blues sfatano il tabù Pesaro

Uno, due, tre. L'Olimpus sfata il tabù Italservice e conquista la vittoria con un 3-0 da sogno. I Blues fanno impazzire il PalaOlgiata e si garantiscono tre punti fondamentali nella rincorsa al primo posto. Una piccola vendetta per la sconfitta in Supercoppa della scorsa settimana, che ripaga gli uomini di D'Orto, in controllo dall'inizio alla fine. In rete, tutti nel secondo tempo, Cutrupi, Schininà e l'ex Marcelinho. L'Olimpus sale a 27 punti in classifica, mentre Pesaro resta inchiodata a 12 e lontanissima dalla vetta.