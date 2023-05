Olimpus Roma, regular season chiusa con una vittoria: ecco il tabellone playoff

I Blues rimontano da 0-2 contro la Came e vincono 3-2 al PalaOlgiata. Il primo ostacolo nella post season sarà la L84, arrivata settima

L'Olimpus Roma vince in rimonta contro la Came Dosson e chiude la stagione regolare al secondo posto. Ai gol di Rangel e Botosso, rispondono Dimas, Di Eugenio e Cutrupi. I Blues finiscono a 60 punti (63 senza la penalizzazione di 3 punti) e per il secondo anno di fila si piazzano a un passo dalla vetta, quest'anno conquistata dal Napoli.