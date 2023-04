Olimpus Roma, regolato il Catania: immenso Marcelinho, finisce 2-1

Il gol in avvio del secondo tempo di Bocao, dopo una prima frazione a reti bianche, è una doccia fredda. Ma i Blues trovano la forza di reagire e, prima con Cutrupi e poi con Marcelinho, raggiungono il successo in casa contro i siciliani. Il secondo posto a 1 punto. Ancora due match per agguantarlo e tenerlo per i playoff in arrivo. Quasi impossibile, invece raggiungere la vetta, che a meno di sorprese sarà del Napoli.