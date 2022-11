Olimpus Roma, prima sconfitta: la Feldi Eboli vince 5-4 in rimonta

Prima sconfitta in campionato per l'Olimpus Roma, che nel recupero con la Feldi Eboli cede 5-4, dopo aver guidato gran parte del match. Gli uomini di Daniele D'Orto si infiammano nel primo tempo, calando addirittura il poker con reti di Joselito, Cutrupi, Dimas e Di Eugenio. La ripresa è un monologo dei padroni di casa. In poco più di 2 minuti la Feldi segna 3 gol e ribalta il risultato. A 20'' dalla fine il palo nega il pari a Cutrupi. Finisce 5-4 per i campani, che agganciano in Blues al secondo posto in classifica.