Olimpus Roma, poker di Pasqua: contro Pistoia finisce 4-1

L'Olimpus Roma benedice la Santa Pasqua con una vittoria larga e convincente contro Pistoia. Gli uomini di D'Orto, reduci dalla bella prova contro la Real San Giuseppe, si confermano anche tra le mura amiche del PalaOlgiata. Il match si conclude 4-1 per i Blues. Marcelinho apre e chiude le marcature. Il gol in avvio, dopo 2 minuti e mezzo. E quello a metà del secondo tempo, bellissimo, in spaccata. In mezzo anche i gol di Isgrò e Sacon, sempre più una certezza in questa seconda metà di stagione. L'Olimpus sale a 50 punti in classifica.