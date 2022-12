Olimpus Roma, Marcelinho evita la sconfitta: a Catania finisce 2-2

L'Olimpus Roma non si ripete dopo la vittoria con l'Italservice e nel turno infrasettimanale a Catania si deve accontentare del 2-2. Un gol quasi allo scadere del solito Marcelinho evita guai peggiori agli uomini di D'Orto. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, Beacao e Dimas aprono il primo botta e risposta della partita. Il capitano dei Blues segna un super gol, mettendo a sedere tutta la difesa dei siciliani. L'Olimpus si scopre alla ricerca della vittoria e subisce la rete di Alonso a 3 minuti dalla fine. Come successo già in stagione, i Blues segnano un gol allo scadere sfruttando il portiere di movimento.