Olimpus Roma, i Blues al Coni per la cerimonia di presentazione del campionato

Il presidente Andrea Verde ieri ha rappresentato l'Olimpus nel salone d'onore del Coni nella riunione con le altre società di Serie A

L'Olimpus Roma al tavolo con le grandi d'Italia. Per la prima volta nella loro storia, i Blues partecipano alla cerimonia di presentazione del campionato di Serie A, che si è tenuta al palazzo del Coni. Ieri mattina il presidente Andrea Verde ha rappresentato la squadra dell'Olgiata nella riunione con le altre squadre del massimo campionato di futsal. A dare il benvenuto alle neopromosse anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò: "Ci tenevo moltissimo a essere qui - le sue parole -. Tutti sapete la mia storia di giocatore in quello che era il calcetto. Nel corso degli anni l’evoluzione si è resa necessaria e fisiologica, al passo con esigenze, tempi e distanze. La follia e la passione che dominano i miei pensieri da anni sono il fil rouge che collega tutti noi. Spero che sia importante per voi essere nella casa dello sport italiano. Credo che il presidente Bergamini sia la persona giusta per dare risposte alle aspettative che tutte le società hanno”. Ha preso la parola anche il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini: “Sono contento di iniziare il percorso per la Serie A 21/22 dal Salone d’Onore del CONI, una location che deve essere di ispirazione per aiutarci a crescere come movimento. Così come giustamente sottolineato dal presidente Malagò, che ringrazio per l’ospitalità, è la sana follia e la passione che muovono interessi e percorso di voi presidenti, così come il mio. Prendo a ispirazione le parole che usò Albert Einstein: solo i folli riescono a salvare il mondo. Credo che oggi si possano porre le basi importanti, ci teniamo a dare dignità a questo sport, l’incontro con le società è incentrato sul futuro, sui possibili scenari di sviluppo e crescita”.