Olimpus Roma, goleada in rimonta: Mantova battuta 10-5

Gol, emozioni e spettacolo. C'è tutto nel match infrasettimanale dell'Olimpus Roma. Al PalaOlgiata, contro il Saviatesta Mantova finisce 10-5. Dopo un avvio choc, con gli ospiti in vantaggio di tre gol, i Blues si scatenano. L'aggancio prima della fine del primo tempo arriva con un tripletta di Marcelinho. Poi, Biscossi firma il sorpasso. Da qui in poi, L'Olimpus non si volta più indietro. Nella ripresa segnano due volte Fortino, accorcia ancora Cabeca, ribattono Isgrò, Achilli, Cutrupi e ancora Marcelinho, che chiude l'opera realizzando la decima rete dei Blues. L'Olimpus vola a 22 punti, adesso a sei lunghezze dalla seconda, ma con una partita in più.