Olimpus Roma, ecco il primo colpo di mercato: ufficiale Pedrinho – FOTO

L'Olimpus Roma ufficializza il primo colpo di mercato in vista del campionato di Serie A. I Blues si sono assicurati le prestazioni di Pedrinho, classe 1996 brasiliano arrivato dal Real San Giuseppe. Aumenta dunque la colonia brasiliana nel club dell'Olgiata, che nei prossimi giorni ufficializzerà nuovi arrivi. “Sono molto contento di arrivare all’Olimpus, una società ambiziosa e seria nella quale darò il massimo per raccogliere grandi soddisfazioni in quella che sarà la sua prima stagione in serie A - le prime parole del giocatore -. Con il lavoro e la carica giusta credo che faremo una grande stagione insieme. Ringrazio la società per la fiducia e per l’accoglienza che mi ha riservato. Forza Olimpus”. Pedrinho vestirà la maglia numero 11.