Olimpus Roma e Urbeat insieme per #mangiabenegiocabene

La prima squadra di futsal della Capitale, l'Olimpus Roma, e Urbeat, brand di alimenti proteici ed integratori Made in Italy, insieme per promuovere un approccio sano all'alimentazione e allo sport con la campagna social #mangiabenegiocabene.

"Crediamo che avere cura della propria salute sia un elemento fondamentale nella vita di ogni sportivo. Per questo, mangiare prodotti sani e naturali è il primo passo per stare bene - ha dichiarato Cinzia Chiari, CEO di Urbeat - e riuscire ad esprimersi al meglio sia in allenamento che in una competizione. Siamo contenti che l'Olimpus Roma abbia deciso di sostenere questa nostra iniziativa, impegnandosi a sostenere e promuovere l'importanza di un approccio sano all'alimentazione nello sport e di una cultura del food capace di rispettare il proprio corpo e la sua funzionalità".