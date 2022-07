Olimpus Roma, doppia firma: rinnovano Dimas e Marcelinho

Marcelinho : “Rinnovare con l’Olimpus è stato facile perché qui sono stato bene sin dal primo giorno sia dentro che fuori dal campo e ringrazio il presidente Verde, mister D’Orto, l’intero staff e tutta la società per la fiducia riposta in me e il modo in cui hanno accolto dall’inizio me e la mia famiglia: fiducia che voglio ripagare in campo. Sono rimasto per vincere con la maglia dell’Olimpus e sono sicuro che tutti insieme raggiungeremo l’obiettivo”.

Dimas: “Sono felice di aver trovato sulla mia strada nel calcio a cinque la società Olimpus. Ho iniziato qui in serie A2, una stagione che aveva come obiettivo quello di conquistare la serie A. La serie A è stata raggiunta e giocata e ad oggi posso dire che si è trattato di un primo anno nella massima serie ricco di soddisfazione per tutti noi. L’Olimpus sicuramente è come una famiglia per me e per tutti noi che ne facciamo parte, una società composta da grandissime persone e che non ti fa mai mancare nulla. Una società che merita di stare sempre tra i più grandi club. Come dicevo l’Olimpus è la mia seconda casa, sono onorato di poter indossare la maglia Blues per la terza stagione e come ogni anno voglio fare tutto il possibile insieme ai miei compagni per portare sempre più in alto il nome di questa società scrivendo ancora molte pagine della sua storia”.