Olimpus Roma, da Marcelinho a Caio Junior: tutte le riconferme per il 2022/23

Tante riconferme, qualche addio e, per ora, solo un volto nuovo (Nicola Cutrignelli). L'Olimpus Roma sta costruendo la squadra 2022/23, ripartendo da chi è stato protagonista nella prima stagione in Serie A, chiusa al secondo posto in classifica. Le prime due riconferme erano state Dimas e Marcelinho, poi è toccato a Di Eugenio, Tres, Bagatini, Achilli e CaioJunior. “Sono molto contento perché so di stare in un club serio e importante che ha tutte le carte in regola per crescere sempre più", le parole di Caio Junior. L'obiettivo? "Vincere dei titoli". Ma il mercato non è ancora chiuso. In uscita i fratelli Pizzoli.