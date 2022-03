Olimpus Roma-Cormar Polistena 2-1, Marcelinho e Dimas firmano la vittoria

Battuta di misura l'ultima in classifica e terzo posto in solitaria confermato

All'Olimpus Roma bastano due squilli dei soliti Marcelinho e Dimas per avere la meglio contro l'ultima in classifica. Dopo il pareggio con la Syn-Bios Petrarca, i Blues tornano alla vittoria superando di misura la Cormar Polistena. Il match al PalaOlgiata finisce 2-1. Succede tutto nel primo tempo. Antonio Dimas sblocca il match dopo cinque minuti e apre la strada ai suoi. Marcelinho gli fa eco al 12', portando l'Olimpus avanti di due gol. Sembra tutto facile per la squadra di D'Orto, poi Maluko accorcia le distanze e riapre la partita. Nella ripresa gli ospiti perdono Arcidiacone, espulso con un rosso diretto, e la difesa dei Blues regge fino alla fine, grazie anche a un super Fabio Tondi. Olimpus Roma terza da sola, martedì il derby con Ciampino.