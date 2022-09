Olimpus Roma-Ciampino Aniene 5-3: Blues ok all’esordio, doppietta per Bagatini

L' Olimpus Roma vince il derby con il Ciampino Aniene all'esordio in un PalaOlgiata infuocato. I Blues si impongono 5-3 in un match difficile, nel quale sono andati prima in svantaggio e hanno poi subito la rimonta nel loro momento migliore. Alla fine la spunta la squadra più forte, trascinata dai suoi uomini migliori.

Il primo gol della stagione è un gol subìto. Richar sblocca il match a 8'41'' dall'inizio. Il pareggio lo firma il neo acquisto Cutrupi, servito alla grande da Dimas sul finale del primo tempo. Nella ripresa le difese si aprono e le due squadre segnano addirittura sei gol. Prima tocca a Bagatini, innescato da un altro assist di Dimas, poi arriva il tris di Schininà. Ma quando la partita sembra ormai indirizzata, il Ciampino Aniene alza la testa e trova il pari. Thorp accorcia con un tiro dalla distanza, sul quale Tondi non è perfetto. Il 3-3 momentaneo lo segna Pina a 10 dalla fine. Il match torna in discussione, ma Marcelinho sale in cattedra e riporta avanti i suoi. Ancora Bagatini mette un punto alla sfida a 14'27''. La prima partita si chiude con una vittoria per 5-3.